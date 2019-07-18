Fatura dostlara kesildi

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Zerrin Özer, 16 Haziran'da 2 yıllık sevgilisi Murat Akıncı'yla nikah masasına oturdu. Ertesi gün kendisinden 27 yaş küçük Akıncı'nın dolandırıcı olduğu haberleriyle uyanan ve hemen boşanma kararı alan 61 yaşındaki şarkıcı, zor günler geçiriyor. Çekişmeli boşanma sürecine giren Özer, faturayı evlilik öncesi durumu hisseden ama kendisini uyarmayan, sessiz kalan dostlarına kesti. Sosyal medya hesabından önceki gece üst üste paylaşımlar yapan Özer, ilk önce “Yalan söylememek değil, gerçeği gizlememekmiş marifet” dedi. Hemen arkasından da, “Sonunda, düşmanlarınızın sözlerini değil dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız” yazısını paylaşan şarkıcının, yakın çevresindeki birçok kişiyle görüşmeyi kestiği öğrenildi.