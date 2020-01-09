09 Ocak 2020 Perşembe 14:05:50 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 14:07:35
Fatoş Kabasakal fazla kilolarından kurtuldu
Manken ve oyuncu Fatoş Kabasakal, önceki gün City's AVM'de kızı Mila için alışveriş turunda görüntülendi.
Geçtiğimiz aylarda anne olan Fatoş Kabasakal, hamilelik kilolarından kısa sürede kurtuldu. Spor yaparak ve beslenmesine dikkat ederek fit haline kavuşan oyuncu, anne olduktan sonra kısa bir ara verdiği mesleğine kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.
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