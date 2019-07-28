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28 Temmuz 2019 Pazar 11:43:12 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:48:41

Fatma Turgut'tan 'Aldattım, aldatıldım’ itirafı

Zor bir hayat yaşadığını anlatan Fatma Turgut, aldattığını ve aldatıldığını itiraf etti. Şarkıcı, O kız gençti ve her hissin nasıl olduğunu bilmek istedi. Ben kendimi çoktan affettim dedi.

Fatma Turgut, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Katarsis’ programına konuk oldu. Hayat hikayesini anlatan rockçı, aldatıldığını ve aldattığını itiraf etti. Kötülüğünden değil, naifliğinden bunları yaşadığını belirten Turgut, “O kız gençti ve meraklıydı. Her hissin nasıl olduğunu bilmek, yaşamak ve tatmak istedi. Ben kendimi çoktan affettim” dedi.

Zor bir hayat yaşadığını ve deli işi yaptığını belirten şarkıcı, “Duygu durumlarını iyi dengelemek gerekiyor” şeklinde konuştu. ‘Yalnızlık Senfonisi’ parçasını söylerken ağlamamak için kendini tutan Turgut, “Yalnızlık çok kıymetli ve değerliymiş. Geçtiğimiz üç senede o kadar yalnız kaldım ki... Ama iyi ki de hayat bunları bana getirdi” açıklamasını yaptı.

Fatma Turgut kimdir?

2 Ocak 1984'te Aydın'da dünyaya gelen Fatma Turgut, Türk rock müzik şarkıcısıdır.
İlköğrenimini, Atatürk İlköğretim Okulu'nda, ortaöğretimini ise Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Turgut, 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Ana Bilim Dalı Klasik Gitar Bölümü'ne giren Turgut 2010'da mezun oldu. Eğitiminde çok sesli koro, şan, Türk Müziği Armonisi, Batı Müziği Armonisi gibi alanlarda deneyim kazanan Turgut, çeşitli amatör rock gruplarıyla da sahne çalışmaları yaptı. Ayrıca Turgut, 2005-2008 yılları arasında özel bir müzik dershanesinde klasik gitar ve koro öğretmenliği yaptı.

2007 yılında "A Due Carmen" (daha sonra ismi Model olarak değişti) isimli rock müzik grubuna katılan Turgut, Perili Sirk (2009) ve Diğer Masallar (2011) isimli iki adet albüm yayınladı. Özellikle Sertab Erener ve Demir Demirkan ile birlikte çalışma fırsatı bulan Turgut, "Diğer Masallar" albümünden yayınlanan "Buzdan Şato" ve "Değmesin Ellerimiz" şarkıları ile ülke çapında fenomen hale geldi. Birçok şehirde çok fazla sayıda sahne alma fırsatı buldu. Bu yıllar içerisinde yine Model grubu ile birlikte birçok jingle ve reklam müziği seslendirdi. 2013 yılının Kasım ayında Levla'nın Hikayesi adlı albüm piyasaya çıktı. Ayrıca Turgut grubuyla pek çok konser de verdi.


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