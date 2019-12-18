Fatma Girik yürüyüp hanımağa olacak

Hastalık nedeniyle zor günler geçiren Fatma Girik, hayallerini anlattı: “Eski günleri çok özlüyorum ama 'Film olsa da oynasam' demiyorum. Eskiden hep korkusuz bir kadını oynadım. Sağlığıma yeniden kavuşsam mesela 'Hanımağa' rolünde oynayabilirim. Uzun soluklu olursa oynarım, kısa istemem. Ben aslında yürümek istiyorum. Birbirine çok yakın üç ayrı ameliyat geçirdim. Ayağıma protez takıldı, beyin ameliyatı geçirdim. Tamamen iyileşemedim ama Allah'tan bir hasar kalmadı” şeklinde konuştu.

Hayırlı arkadaşlıklar edindiğini de anlatan Girik, “Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray hepsi arka arkaya telefon açtılar ve doğum günümü kutladılar. Çok mutlu oldum. Zaten sürekli konuşuyoruz. İstanbul'da da birlikte oluyoruz. Türkan bizi toplayacak bir yere, yemek yiyip sohbet edeceğiz” diye konuştu.