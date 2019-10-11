11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 20:19:10
Fatma Girik taburcu oldu
Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Hastanede tetkikleri ve genel tedavisi yapılan Girik'in yürüme güçlüğü, fizik tedavisiyle düzeldi. Ünlü sanatçı tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.
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