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15 Ağustos 2019 Perşembe 22:15:41 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 22:28:32

Fatih Ürek yoğun konser sonrası hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, ateşi 40 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte apar topar Bodrum'da özel bir hasteneye kaldırıldığı belirtildi.

Yoğun konser temposu sonrası bitkin düşen Fatih Ürek, 40 derece ateşle Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Fatih Ürek'in müşahade altında tutulduğu öğrenildi. Sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek (d. 3 Nisan 1956, Erzurum), Türk fantezi ve pop müzik şarkıcısı. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.

Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü. Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

KARİYERİ

İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Hayde albümünde "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde Emrah Karaduman ile çalışmıştır.

Diskografi

Yaktı Yaktı (1993)
Sen İki Gözümsün (1995)
Sus (2008)
Hala Hala (2009)
Alırım aklını (2010)
Hayde (2011)
300 - 500 (2012) (Single)
Bak Güzele (2013) (Single)
Altın Çağ (2015)
Sallayana Sallaya (2016) (Single)

Filmografi

Reyting Hamdi - 1995-2007
Beyaz Show - 1996
Şeytanın Pabucu - 2008
Neredesin Firuze - 2004
Güldür Güldür - 2014
Arkadaşım Hoşgeldin - 2014
Bu Tarz Benim - 2014
Gelinim Mutfakta - 2018

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