Fatih Bulut düğünde silahla havaya ateş açtı

Kanal D’nin sevilen programı 2. Sayfa adlı programda, Fatih Bulut’un katıldığı bir düğünde havaya ateş açtığı görüntüleri paylaşıldı. Fatih Bulut’un bulunduğu videoya programda yer verildi ve videoda Fatih Bulut’un açık bir şekilde silahı çıkartarak havaya ateş açtığı görüldü.

Bu görüntüler üzerine sunucular yaşanan olayı sert sözlerle eleştirirken Fatih Bulut için “Ünlü olmayı kaldıramadı.” yorumu yapıldı. Fatih Bulut’u ‘cahil’ ve ‘maganda’ diyerek eleştirilen sunucular Fatih Bulut için de suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söyledi.

Fatih Bulut katıldığı asker uğurlamasında 11 el ateş açtı. Uyarılara rağmen ateş etmeye devam eden Fatih Bulut, silah tutukluk yapınca durdu.

2. Sayfa Programında gündeme gelen olayda program sunucuları bu durumu rezillik olarak açıkladı. Kerimcan Durmaz’ın yaptığı hatanın kendini bağladığını ama bu durumun halkın canına zarar vereceği bir durum olduğu için yasal işlem başlatılması gerektiğini belirten Müge ve Gülşen, hemen ünlü olanların bunu kaldıramadığını dile getirdi.

Kendi kuyubnu knedin kazdın içine de kendin düştün diyen Müge ve Gülşen ateş püskürdü.

Programa mesajla katılan Sevim Emre bunun rezillik olduğunu açıkladı.

Belinden silah çıkartarak havaya ateş açan Fatih Bulut’u arayan program sunucuları, Fatih Bulut’a ulaşamadı. Defalarca arama yapılmasına rağmen Fatih Bulut telefona cevap vermedi.