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22 Aralık 2019 Pazar 14:05:58 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 14:07:25

Faruk Çolakoğlu kimdir? Özge Ulusoy'un sevgilisi Faruk Çolakoğlu kaç yaşında?

Faruk Çolakoğlu kimdir? Özge Ulusoy'un sevgilisi Faruk Çolakoğlu kaç yaşında? merak ediliyor. 2. Sayfa'nın haberine göre Özge Ulusoy, iki yıldır birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu ile ilk kez el ele görüntülendi. Özge Ulusoy ve iş adamı sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Faruk Çolakoğlu, Türkiye’nin en önemli demir çelik, enerji ve bankacılık sektörlerinde adları bulunan Çolakoğlu Holding’in veliahtlarından birisidir. Özge Ulusoy'un sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde..

Özge Ulusoy'un sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Faruk Çolakoğlu kimdir? Faruk Çolakoğlu kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2. Sayfa'nın haberine göre  Özge Ulusoy, iki yıldır birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu ile ilk kez el ele görüntülendi. Özge Ulusoy ve iş adamı sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Faruk Çolakoğlu ve Özge Ulusoy çifti ile ilgili merak edilenler haberimizde.

FARUK ÇOLAKOĞLU KİMDİR?

Türkiye’nin en önemli demir çelik, enerji ve bankacılık sektörlerinde adları bulunan Çolakoğlu Holding’in veliahtlarından birisidir.  Fransa’da bir firmada çalışmaktadır.  

Özge Ulusoy ve iş adamı sevgilisi Faruk Çolakoğlu bu yaz tatillerini Sardinya Adası'nda yaptılar. Tatil için kesenin ağzını açan Çolakoğlu, Ulusoy ile konaklamak için Hotel Cala di Volpe'yi tercih ederek geceliğine 23 bin lira ödedi.

ÖZGE ULUSOY KİMDİR?

İzmirli bir ailenin en küçük çocuğu olan Özge Ulusoy, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü sınavlarını kazanarak ortaokul-lise hayatına orada devam etti. Üniversitenin ilk iki yılını da aynı okulda okuyarak üçüncü sınıfta yatay geçişle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçti. Orada da bir yıl eğitim aldıktan sonra son senesinde sınıf atlayarak Klasik Bale Bölümü'nden mezun oldu.

2003 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olacak ünlenen Ulusoy, bunun ardından Panama'da dünyanın en prestijli güzellik yarışması olan Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil etti.
Profesyonel modellik hayatına Cengiz Abazoğlu defilesi ile adım atan Ulusoy Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi, Vural Gökçaylı, Erol Albayrak, Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Arzu Kaprol, Özlem Süer, Özgür Masur, Etcetura ve Gamze Saraçoğlu gibi ünlü modacılarla birlikte çalışmıştır.

Oyunculuk alanında da birçok başarılar elde eden Ulusoy, 2007 yılında Senin Uğruna, Arka Sokaklar, Ateşe Yürümek, Kutsal Damacana: Draccola gibi dizi ve filmlerde rol almıştır. Özge Ulusoy, Survivor'ın Türk versiyonu olan, Survivor Ünlüler-Gönüllüler adlı yarışmada Ünlüler Grubu'nda 2 Nisan 2011 tarihinden 6 Haziran 2011 tarihine kadar Dominik Cumhuriyeti'nde yarışmış ve yarışmaya beşinci olarak veda etmiştir.

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