  • Bist 100
    113137
  • Dolar
    5,9499
  • Euro
    6,5955
  • Altın
    284,9650
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuru şartları Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuru şartları
Osman Kavala'nın beraat kararı talebi reddedildi Osman Kavala'nın beraat kararı talebi reddedildi
Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı tekrar bölümü hangi gün? Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı tekrar bölümü hangi gün?
Sinan Aygün: 25 milyon lira verseydim inşaatım mühürlenir miydi? Sinan Aygün: 25 milyon lira verseydim inşaatım mühürlenir miydi?
Başkan Erdoğan ile Johnson arasında kritik görüşme Başkan Erdoğan ile Johnson arasında kritik görüşme
Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah kimdir, Doğu Demirkol kimdir? Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah kimdir, Doğu Demirkol kimdir?
Rusya: Libya krizinde temasların devamı konusunda Türkiye ile anlaştık Rusya: Libya krizinde temasların devamı konusunda Türkiye ile anlaştık
Adalar Kaymakamlığı'ndan itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusu Adalar Kaymakamlığı'ndan itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusu
Göç İdaresi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Göç İdaresi uzman yardımcısı alımı şartları neler? Göç İdaresi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Göç İdaresi uzman yardımcısı alımı şartları neler?
TİM Başkanı Gülle: Pasaport kararının ihracat hacmimize olumlu etkileri olacak TİM Başkanı Gülle: Pasaport kararının ihracat hacmimize olumlu etkileri olacak
OSTİM OSB Başkanı Aydın: Gelecek yıl, 2019'dan daha iyi olacak OSTİM OSB Başkanı Aydın: Gelecek yıl, 2019'dan daha iyi olacak
Gümrükte el konulan araçların sahiplerine iadesi için ek süre Gümrükte el konulan araçların sahiplerine iadesi için ek süre
Devlet Bahçeli'den 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlere cevap Devlet Bahçeli'den 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlere cevap
Görgü tanığı anlattı! "'İnce ince doğrayıp klozete atıyordum' dedi..." Görgü tanığı anlattı! "'İnce ince doğrayıp klozete atıyordum' dedi..."
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı?
Yeni Özbekistan, yeni seçimler ve Mirziyoyev'in üç yılı Yeni Özbekistan, yeni seçimler ve Mirziyoyev'in üç yılı
Galatasaray'da devre arası kampı için belirsizlik Galatasaray'da devre arası kampı için belirsizlik
Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda jürileri kimler? Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda jürileri kimler?
Midelerinde ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucuyla havalimanında yakalandı Midelerinde ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucuyla havalimanında yakalandı
Işın Karaca kaos içinde aşkı buldu! Işın Karaca kaos içinde aşkı buldu!
Beşiktaş'ın yeni transferleri beklentileri karşılayamadı Beşiktaş'ın yeni transferleri beklentileri karşılayamadı
Trabzonspor'u Alexander Sörloth taşıyor Trabzonspor'u Alexander Sörloth taşıyor
Bakan Kurum: Bakan Kurum: İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok Bakan Kurum: Bakan Kurum: İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok
Lider Şahin’den aşkı Didem Soydan’la ilgili paylaşım geldi Lider Şahin’den aşkı Didem Soydan’la ilgili paylaşım geldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Aralık 2019 Salı 13:26:18 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 13:27:37

Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah kimdir, Doğu Demirkol kimdir?

Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah kimdir, Doğu Demirkol kimdir? sorularının yanıtı magazin gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı diziyle adını duyuran Farah Zeynep Abdullah'ın gönlünü komedyen Doğu Demirkol'a kaptırdığı söyleniyordu. Meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar'la ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan oyuncunun 'Aradığım aşkı Doğu'da buldum' dediği iddia edilmişti. Peki, Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah kimdir, Doğu Demirkol kimdir? İşte yanıtı..

Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol ikilisi magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah kimdir, Doğu Demirkol kimdir? soruları merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı diziyle adını duyuran ve birçok dizi ve filmde önemli karakterlere hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın gönlünü komedyen Doğu Demirkol'a kaptırdığı söyleniyordu. Meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar'la ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan oyuncunun 'Aradığım aşkı Doğu'da buldum' dediği iddia edilmişti.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DOĞU DEMİRKOL SEVGİLİ Mİ?

Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol çifti, Mecidiyeköy'de objektiflere yakalandı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, yaklaşık iki aydır birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk kez Mecidiyeköy'deki Profilo AVM'nin önünde görüntülendiler. 


FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR? 

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989' da Beşiktaş / İstanbul'da doğdu. Babası Irak Türkmenlerinden Osman Bey, annesi Türk ve Boşnak kökenli Gülay Hanımdır. Lise eğitimine İstanbul Saint Michel Fransız Lisesinde başladı Farah Zeynep daha sonra babasının işi gereği eğitimine 2006 senesinden  itibaren İngiltere’de  tamamladı. Üniversite eğitimine de İngiltere’de başladı,  2013 senesinde Fransızca Drama Bölümünü bitirdi.

Farah Zeynep, ilk profesyonel çalışmasını “Öyle Bir Geçer Zaman ki” adlı dizide gerçekleştirdi. Üniversite ikinci sınıfta iken Aylin rolünde oynadı. Dizi ile tanınmaya başlayan oyuncu, daha sonra Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği “Kelebeğin Rüyası” adlı filmde oynadı. Başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştıkları bu filmle tanınmasını oldukça artırdı.

2014 senesinde Star TV’de yayımlanan ve Nermin Bezmen’in romanından uyarlanan “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde başrolde yer aldı. Aynı yıl  yönetmenliği Çağın Irmak’ın yaptığı, Hümeyra, Mehmet Günsür ve Kerem Bursin’in rol aldığı “Unutursam Fısılda”da Hatice karakterinin gençliğini oynadı. Oyuncu ayrıca bu dönemde “Barbie Prenses ve Rockstar” adlı animasyon filmindeki Prenses Azra’yı seslendirdi. 2011 yılından 2013 yılına kadar BKM sanatçısı, oyuncu Eser Yenenlerle birlikte oldu. Daha sonra da 2015 yılında çekilmeyen başlayan “Ekşi Elmalar” filminin görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile birlikte olmaya başladı. Yılmaz Erdoğan’ın senarist ve yönetmenliği yaptığı filmde Farah Zeynep’in yanı sıra Devrim Yakut, Fatih Artman, Ersin Korkut, Şükran Ovalı ve Songül Öden de rol aldı. Farah Zeynep, filmlerindeki başarısı dolayısıyla pek çok yarışmada ödüle layık görülmüştür.

Farah Zeynep Abdullah, Gülizar dizisinde başrol Gülizar’ı oynamıştır.

Ödülleri :

2011 - Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu; Öyle Bir Geçer Zaman ki, 2013 - 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu; Kelebeğin Rüyası, 2014 - 46. Siyad Türk Sineması Ödülleri - En iyi yardımcı kadın oyuncu (Kelebeğin Rüyası)

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Gülizar (Gülizar, TV Dizisi, 2018)

Arif V 216 (Ajda Pekkan, Sinema Filmi, 2017)

Arama (Singer, Sinema Filmi, 2017)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (TV Dizisi, Prenses Farya, 2016)

Ekşi Elmalar (Muazzez, Sinema Filmi, 2015)

Barbie Prenses ve Rock Star (Prenses Azra Seslendirmesi, Sinema Filmi, 2015)

Unutursam Fısılda (Hatice / Ayperi, Sinema Filmi, 2014)

Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi, 2 Sezon, Şura, 2014)

Bi Küçük Eylül Meselesi (Eylül, Sinema Filmi, 2014)

Kelebeğin Rüyası (Mediha Sessiz, Sinema Filmi, 2013)

Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi, 3 Sezon, Aylin, 2010-2012)

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Mersinli bir anne ve Balıkesirli Çerkez bir babanın oğlu olan Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Aydın Doğu Demirkol'dur. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine tamamlayan Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı ancak finale gitmeyi başaramadı. Farklı alanlara ilgi duyduğu ve pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti. BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu. 

Başrollerinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın da yer aldığı bir Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya'da beyazperdeye adım atan Doğu Demirkol, son olarak, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı'nın başrollerinden birini üstlendi, buradaki Sinan karakteriyle büyük bir beğeni kazandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ