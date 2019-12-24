Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol ikilisi magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Farah Zeynep Abdullah Doğu Demirkol sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah kimdir, Doğu Demirkol kimdir? soruları merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı diziyle adını duyuran ve birçok dizi ve filmde önemli karakterlere hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın gönlünü komedyen Doğu Demirkol'a kaptırdığı söyleniyordu. Meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar'la ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan oyuncunun 'Aradığım aşkı Doğu'da buldum' dediği iddia edilmişti.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DOĞU DEMİRKOL SEVGİLİ Mİ?

Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol çifti, Mecidiyeköy'de objektiflere yakalandı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, yaklaşık iki aydır birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk kez Mecidiyeköy'deki Profilo AVM'nin önünde görüntülendiler.



FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989' da Beşiktaş / İstanbul'da doğdu. Babası Irak Türkmenlerinden Osman Bey, annesi Türk ve Boşnak kökenli Gülay Hanımdır. Lise eğitimine İstanbul Saint Michel Fransız Lisesinde başladı Farah Zeynep daha sonra babasının işi gereği eğitimine 2006 senesinden itibaren İngiltere’de tamamladı. Üniversite eğitimine de İngiltere’de başladı, 2013 senesinde Fransızca Drama Bölümünü bitirdi.

Farah Zeynep, ilk profesyonel çalışmasını “Öyle Bir Geçer Zaman ki” adlı dizide gerçekleştirdi. Üniversite ikinci sınıfta iken Aylin rolünde oynadı. Dizi ile tanınmaya başlayan oyuncu, daha sonra Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği “Kelebeğin Rüyası” adlı filmde oynadı. Başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştıkları bu filmle tanınmasını oldukça artırdı.

2014 senesinde Star TV’de yayımlanan ve Nermin Bezmen’in romanından uyarlanan “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde başrolde yer aldı. Aynı yıl yönetmenliği Çağın Irmak’ın yaptığı, Hümeyra, Mehmet Günsür ve Kerem Bursin’in rol aldığı “Unutursam Fısılda”da Hatice karakterinin gençliğini oynadı. Oyuncu ayrıca bu dönemde “Barbie Prenses ve Rockstar” adlı animasyon filmindeki Prenses Azra’yı seslendirdi. 2011 yılından 2013 yılına kadar BKM sanatçısı, oyuncu Eser Yenenlerle birlikte oldu. Daha sonra da 2015 yılında çekilmeyen başlayan “Ekşi Elmalar” filminin görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile birlikte olmaya başladı. Yılmaz Erdoğan’ın senarist ve yönetmenliği yaptığı filmde Farah Zeynep’in yanı sıra Devrim Yakut, Fatih Artman, Ersin Korkut, Şükran Ovalı ve Songül Öden de rol aldı. Farah Zeynep, filmlerindeki başarısı dolayısıyla pek çok yarışmada ödüle layık görülmüştür.

Farah Zeynep Abdullah, Gülizar dizisinde başrol Gülizar’ı oynamıştır.

Ödülleri :

2011 - Antalya Televizyon Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu; Öyle Bir Geçer Zaman ki, 2013 - 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu; Kelebeğin Rüyası, 2014 - 46. Siyad Türk Sineması Ödülleri - En iyi yardımcı kadın oyuncu (Kelebeğin Rüyası)

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Gülizar (Gülizar, TV Dizisi, 2018)

Arif V 216 (Ajda Pekkan, Sinema Filmi, 2017)

Arama (Singer, Sinema Filmi, 2017)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (TV Dizisi, Prenses Farya, 2016)

Ekşi Elmalar (Muazzez, Sinema Filmi, 2015)

Barbie Prenses ve Rock Star (Prenses Azra Seslendirmesi, Sinema Filmi, 2015)

Unutursam Fısılda (Hatice / Ayperi, Sinema Filmi, 2014)

Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi, 2 Sezon, Şura, 2014)

Bi Küçük Eylül Meselesi (Eylül, Sinema Filmi, 2014)

Kelebeğin Rüyası (Mediha Sessiz, Sinema Filmi, 2013)

Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi, 3 Sezon, Aylin, 2010-2012)

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Mersinli bir anne ve Balıkesirli Çerkez bir babanın oğlu olan Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Aydın Doğu Demirkol'dur. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine tamamlayan Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı ancak finale gitmeyi başaramadı. Farklı alanlara ilgi duyduğu ve pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti. BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu.

Başrollerinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın da yer aldığı bir Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya'da beyazperdeye adım atan Doğu Demirkol, son olarak, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı'nın başrollerinden birini üstlendi, buradaki Sinan karakteriyle büyük bir beğeni kazandı.