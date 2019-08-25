Fahriye yorumu

Eşi Kadir Doğulu’nun katılmadığı eğlencede 27. yaşını kutlayan oyuncu, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir dönem aynı dizide başrol oynadığı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’le arası açık olan oyuncuya Evcen’in aldığı fazla doğum kiloları soruldu. “Arkadaşlar hayat bu. Bunlar normal şeyler. İnsanlar üzerine bu kadar gitmeye gerek yok” diyen Atagül ‘Doğum sonrası hayırlı olsuna aradınız mı’ sorusunu cevapsız bıraktı.