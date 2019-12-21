Fahriye Evcen'in oğlu Karan şimdiden reklam yıldızı oldu

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan’ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına almıştı. Doğmadan adına Instagram hesabı bile açılan Karan bebeğin geçtiğimiz günlerde ilk kareleri de sosyal medyada paylaşıldı. Doğduğu günden beri magazin dünyasının en çok konuştuğu bebeklerden biri olan Karan’a rekor bir teklif geldi.

Fahriye Evcen'in Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdiği bu fotoğraf karesi, 2 milyon 950 bin beğeni aldı. Güzel oyuncu, böylelikle kendi rekorunu da kırdı. Çünkü yıldız ismin Instagramı'nda düğün fotoğrafı bile, bir milyon 500 bin beğeni almıştı.

BABA ÖZÇİVİT REDDETTİ

Firmaların peşine düştüğü 8 aylık bebeğe, yabancı bir oyuncak firması bir milyonluk reklam filmi teklifinde bulundu. Ayrıca Karan’ın hesabında yapılacak bir paylaşım için 50 bin TL, hikaye için de 15 bin TL teklif edildiği iddia edildi. Diriliş Osman dizisinden bölüm başı 325 bin lira kazandığı iddia edilen Burak Özçivit’in tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.