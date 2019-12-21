  • Bist 100
    111177
  • Dolar
    5,9420
  • Euro
    6,5848
  • Altın
    282,5060
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Güneş tutulması şans getirecek Güneş tutulması şans getirecek
Sağlık bağırsakta başlar Sağlık bağırsakta başlar
2020 Yılı Bütçesi kabul edildi 2020 Yılı Bütçesi kabul edildi
Arda Turan ile Aslıhan Doğan'dan dört dörtlük kaçış Arda Turan ile Aslıhan Doğan'dan dört dörtlük kaçış
Yıldız Tilbe'nin şarkısını beğenmedi Yıldız Tilbe'nin şarkısını beğenmedi
Serenay Sarıkaya: Hayat Kerem'e güzel Serenay Sarıkaya: Hayat Kerem'e güzel
Yağmur Sarnıç, kızlarını kaçırmak istemiş Yağmur Sarnıç, kızlarını kaçırmak istemiş
Fahriye Evcen'in oğlu Karan şimdiden reklam yıldızı oldu Fahriye Evcen'in oğlu Karan şimdiden reklam yıldızı oldu
Necip Fazıl Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor Necip Fazıl Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor
Asgari ücret için sendikalar 2 bin 578 TL istedi Asgari ücret için sendikalar 2 bin 578 TL istedi
İş kurmak isteyen dar gelirliye destek İş kurmak isteyen dar gelirliye destek
Yılbaşı gelmeden kredisi geldi! Düşük faizli uzun vadeli Yılbaşı gelmeden kredisi geldi! Düşük faizli uzun vadeli
Akdeniz'de Türkiye'yi engelleme çabası! Kirli ittifak devrede Akdeniz'de Türkiye'yi engelleme çabası! Kirli ittifak devrede
Sturridge ritmini buluyor Sturridge ritmini buluyor
Başkan Erdoğan'dan 2020 mesajı: Parlak bir yıl bizi bekliyor Başkan Erdoğan'dan 2020 mesajı: Parlak bir yıl bizi bekliyor
'Biz daha iyi takımız' 'Biz daha iyi takımız'
Londra’da el sıkıştılar Londra’da el sıkıştılar
TFF’den geri adım TFF’den geri adım
Aslan kritik virajda! Göztepe-Galatasaray muhtemel 11’ler Aslan kritik virajda! Göztepe-Galatasaray muhtemel 11’ler
'Hacizler elimizi bağlıyor' 'Hacizler elimizi bağlıyor'
Oktay: Tehditler bizi yerli tasarım ve üretime daha motive ediyor Oktay: Tehditler bizi yerli tasarım ve üretime daha motive ediyor
ABD, GKRY'ye silah ambargosunu şartlı olarak kaldırıyor ABD, GKRY'ye silah ambargosunu şartlı olarak kaldırıyor
Anadolu Efes, kendi sahasında CSKA Moskova'ya mağlup oldu Anadolu Efes, kendi sahasında CSKA Moskova'ya mağlup oldu
Emniyet Genel Müdürlüğünden çakmak gazı açıklaması Emniyet Genel Müdürlüğünden çakmak gazı açıklaması

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 00:54:44

Fahriye Evcen'in oğlu Karan şimdiden reklam yıldızı oldu

Fahriye Evcen'in geçen hafta ilk kez fotoğrafını paylaştığı 8 aylık oğlu Karan'a bir milyon liralık reklam teklifi geldi. Karan’ın Instagram hesabında yapılacak bir aylaşım için 50 bin lira vermek isteyen firmalar da sıraya girdi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan’ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına almıştı. Doğmadan adına Instagram hesabı bile açılan Karan bebeğin geçtiğimiz günlerde ilk kareleri de sosyal medyada paylaşıldı. Doğduğu günden beri magazin dünyasının en çok konuştuğu bebeklerden biri olan Karan’a rekor bir teklif geldi.

Fahriye Evcen'in Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdiği bu fotoğraf karesi, 2 milyon 950 bin beğeni aldı. Güzel oyuncu, böylelikle kendi rekorunu da kırdı. Çünkü yıldız ismin  Instagramı'nda düğün fotoğrafı bile, bir milyon 500 bin beğeni almıştı.

BABA ÖZÇİVİT REDDETTİ

Firmaların peşine düştüğü 8 aylık bebeğe, yabancı bir oyuncak firması bir milyonluk reklam filmi teklifinde bulundu. Ayrıca Karan’ın hesabında yapılacak bir paylaşım için 50 bin TL, hikaye için de 15 bin TL teklif edildiği iddia edildi. Diriliş Osman dizisinden bölüm başı 325 bin lira kazandığı iddia edilen Burak Özçivit’in tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ