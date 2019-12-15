Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan için herkes aynı şeyi söyledi: Geleceğin başrolü Karan

Kuruluş Osman dizisi ile ekranlarda fırtınalar estiren Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in oğulları Karan geçtiğimiz Nisan ayında dünyaya gelmişti. Doğduğundan beri çocuklarını kameralardan saklayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi. 8 aylık Karan bebek sosyal medya kullanıcıları tarafından, ağırlıklı olarak babası Burak Özçivit’e benzetildi. Takipçiler, '2039 Dünya Erkek güzeli belli oldu', 'Bebek dediğin tatlı olur, bu bildiğin yakışıklı', 'Burak Özçivit’e güncelleme gelmiş', 'Saklamakta haklılar, çocukta star ışığı var', 'Fahriye, Burak'ın yeni versiyonunu doğurmuş', 'Çocuğa doğmadan Instagram açmakta haklılarmış', 'Türkiye'nin en güzel kadını en yakışıklı çocuğu doğurmuş', 'Ya sen bebeksin bebek bu ne karizmatik bakış' şeklinde yorumlar yazarken en çok 'Geleceğin başrol oyuncusu belli oldu' görüşü tekrar edildi.

KİLOLARI ÇOK KONUŞULDU

Eşiyle çıktığı tatil dönüşü havalimanında görüntülenen Fahriye Evcen'in, doğum kiloları çok konuşulmuştu. Evcen Instagram hesabından kısa bir açıklama yayınlamış, “Her anne her kadın çok güzeldir” demişti. Evcen'in dün paylaştığı fotoğrafta kilolarından da kurtulduğu görüldü.