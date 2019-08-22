Fahriye Evcen kaç yaşında? Fahriye Evcen son hali magazin gündeminde merak edilen konuların başında yer alıyor. Doğumdan sonra aldığı kiloları nedeni ile eleştirilen Fahriye Evcen'e başta eşinden ve diğer ünlülerden destek geldi. 29 Haziran 2017 tarihinde Burak Özçivit ile dünya evine giren Fahriye Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında anne oldu. Çift, oğullarına Karan ismini verdi. Evcen önce Bodrum'da ailesi Burak Özçivit ve Karan bebekle havuz başında görüntülenmiş ardından da İstanbul'a dönüş esnasında havalimanında görüntülenmişti. Fahriye Evcen son hali ve kendisine gelen destek mesajları haberimizde yer alıyor.

“Diriliş Osman” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Özçivit, önceki akşam Cihangir’deki Emily’s Garden adlı mekandaydı. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özçivit, eşi Fahriye Evcen’in doğum sonrası kilolarıyla ilgili haberlerin hatırlatılması üzerine “Fahriye çok iyi bir anne. O her haliyle çok güzel” dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programı 2. Sayfa'nın sunucuları Müge ve Gülşen, sosyal medyada ''Fahriye çok güzelsin'' etiketiyle, güzel oyuncuyu destek vermişlerdi. Bu desteğe ünlü isimler de katıldı.

Yakın zamanda ikizlerini doğuran oyuncu Pelin Akil, Fahriye Evcen'in çok güzel olduğunu dile getirerek Instagram hesabından şu paylaşımda bulundu: "Emzirdiğim süre boyunca lohusayım ben! Sütüm iyi olsun diye canımın çektiğini hem de fazlasıyla yemekten kendimi hiç alıkoymuyorum. Tüm yaşamım boyunca olduğum en fazla kilomdayım ama kendimi de hiç bu kadar sevmemiştim. Anne olmak çok güzel. Her kadın güzel. Fahriye Evcen de çok çok güzel.''

Geçtiğimiz hafta doğum yapan şarkıcı Bengü ise, ''Ben de yeni doğum yaptım, lohusayım, emziriyorum. Benim de ellerim, ayaklarım, yüzüm ödemden şiş. İyi besleniyorum; asla kilomu dert etmeden bizim için sağlıklı olan ve süt arttıran ne varsa yiyorum. Yeter ki sütüm bol olsun, bebeğim sağlıklı olsun. Gözüm başka bir şey görmüyor. Fahriye'nin de gözlerinden mutluluk akıyor. Pırıl pırıl bakıyor gözleri. Dünyanın en büyük aşkını yaşarken kilosunu hiç dert ettiğini sanmıyorum! Her halinle çok çok güzelsin fahriye. Evladın ve eşinle hep sağlıklı, huzurlu çok mutlu olun" yorumunu yaptı.

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen Özçivit (d. 4 Haziran 1986, Solingen), Türk oyuncu.

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir.Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu.

Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.

Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur.Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı.Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı.

Filmleri ve Dizileri :

2016 - Ölene Kadar (Selvi) (TV Dizisi)

2016 - Sonsuz Aşk (Zeynep) (Sinema Filmi)

2015 - Aşk Sana Benzer (Deniz) (Sinema Filmi)

2014 - Kurt Seyit ve Şura 2. Sezon (TV Dizisi)

2013 - Çalıkuşu (Feride) (TV Dizisi)

2012 - Veda (Mehpare) (TV Dizisi)

2012 - Evim Sensin (Leyla) (Sinema Filmi)

2011 - Yalancı Bahar (Zeynep Karaman) (TV Dizisi)

2010 - Takiye: Allah'ın Yolunda (Sevde) (Sinema Filmi)

2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Genç Sinyora Enrica) (Sinema Filmi)

2009 - Alvin ve Sincaplar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Aşk Tutulması (Pınar) (Sinema Filmi) 2008

2007 - Cennet (Kız) (Sinema Filmi

2006 - 2010 - Yaprak Dökümü (Necla Tekin Aydınoğlu) (TV Dizisi)

2006 - Hasret (Songül) (TV Dizisi)

2005 - Asla Unutma (Hande) (TV Dizisi)