22 Ocak 2020 Çarşamba 11:04:57 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 11:08:46
Fahriye Evcen inatçı çıktı: Bölüm başı 100 bin isterim
Burak Özçivit ile evlendiği günden beri setlerden uzak kalan Fahriye Evcen geri dönüş hazırlıkları yapıyor. Fiyatına da zam yapan Evcen, bölüm başına 100 bin TL istiyor. Ünlü oyuncu para anlaşmazlığından dolayı bugüne kadar 6 teklifi reddetti.
3 yıl önce evlenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan’ı geçtiğimiz nisanda kucaklarına almıştı.
BÖLÜM BAŞINA 100 BİN TL İSTİYOR
Evlendiğinden beri setlerden uzak olan Fahriye Evcen, dizilerden bölüm başına 70 bin TL alıyordu.
Şu ana kadar 6 dizi teklifini geri çeviren Fahriye Evcen, eylülde ekrana dönmeye hazırlanıyor. Fiyatına da zam yapan Fahriye Evcen, bölüm başına 100 bin TL istiyor.
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