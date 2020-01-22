Fahriye Evcen inatçı çıktı: Bölüm başı 100 bin isterim

3 yıl önce evlenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan’ı geçtiğimiz nisanda kucaklarına almıştı.

BÖLÜM BAŞINA 100 BİN TL İSTİYOR

Evlendiğinden beri setlerden uzak olan Fahriye Evcen, dizilerden bölüm başına 70 bin TL alıyordu.

Şu ana kadar 6 dizi teklifini geri çeviren Fahriye Evcen, eylülde ekrana dönmeye hazırlanıyor. Fiyatına da zam yapan Fahriye Evcen, bölüm başına 100 bin TL istiyor.