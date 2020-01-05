Fahriye Evcen eridi! Pilates işe yaradı

Evinin alt katını spor salonuna çeviren oyuncu, sabah akşam pilates yapıyor.

2017 yılında dünyaevine Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, geçen yıl nisanayında ilk oğlu Karan'ı dünyaya getirdi. Doğum yaptıktan 2 ay sonra tatil dönüşü objektiflere yansıyan Evcen'in kiloları dikkat çekmiş, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Kendisine karşı kurulan cümlelerin psikolojik şiddet olduğunu dile getiren Evcen, hiç zaman kaybetmeden evinini alt katını spor salonu haline getirdi.

Aletli jimnastiğin yanı sıra her gün pilates de yapan oyuncu, 8 ayın sonunda eski haline geri döndü. Dün takipçileriyle paylaştığı fotoğrafta fit haliyle dikkat çeken ünlü isim, 'Azmin zaferi' şeklinde yorumlar aldı.