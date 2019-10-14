Sosyal medya Fahriye Evcen'in terliklerini konuştu

Fahriye Evcen -Burak Özçivit çifti evlerinde ailelerini misafir etti. Evlerinin bahçesinde keyifli sohbet eden aileden Evcen’in kombini sosyal medyada konuşuldu. Ev haliyle kamera karşısına geçen güzel oyuncunun beyaz uzun çorapları ve fiyonklu terlikleri takipçilerinin gözünden kaçmadı.

“O Fahriye terlikleri meşhur edecek”, “Fahriye de bizden biri” gibi yorumlar yaptı.