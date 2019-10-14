14 Ekim 2019 Pazartesi 11:27:16 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:31:32
Sosyal medya Fahriye Evcen'in terliklerini konuştu
"Kuruluş Osman" dizisine hazırlanan Burak Özçivit, yoğun tempoya rağmen ailesini ihmal etmedi. Özçivit'le eşi Fahriye Evcen, önceki gün evlerinde ailelerini ağırladı.
Fahriye Evcen -Burak Özçivit çifti evlerinde ailelerini misafir etti. Evlerinin bahçesinde keyifli sohbet eden aileden Evcen’in kombini sosyal medyada konuşuldu. Ev haliyle kamera karşısına geçen güzel oyuncunun beyaz uzun çorapları ve fiyonklu terlikleri takipçilerinin gözünden kaçmadı.
“O Fahriye terlikleri meşhur edecek”, “Fahriye de bizden biri” gibi yorumlar yaptı.
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