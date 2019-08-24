24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:42:11
Fahriye adına üzülmüş
Oyuncu Burcu Kara, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. “En bitkin halimle yakaladınız beni” diyen Kara, son günlerin en çok konuşulan konularından olan Fahriye Evcen’in kilolu fotoğraflarına gelen eleştirileri yorumladı.
“Bu tartışılacak bir şey değil, bu çok ayıp bir şey. Kimi kilo alır kimi almaz kimi az alır” diyen ünlü oyuncu, “Böyle bir şeyi konuşulması bile çok ayıp. Doğum yapmış hiç kimse konuşulmamalı. Bu yapılan kadının kadına şiddetidir. Çünkü en çok kadınlar eleştirdi” diye konuştu.
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