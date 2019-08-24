Fahriye adına üzülmüş

“Bu tartışılacak bir şey değil, bu çok ayıp bir şey. Kimi kilo alır kimi almaz kimi az alır” diyen ünlü oyuncu, “Böyle bir şeyi konuşulması bile çok ayıp. Doğum yapmış hiç kimse konuşulmamalı. Bu yapılan kadının kadına şiddetidir. Çünkü en çok kadınlar eleştirdi” diye konuştu.