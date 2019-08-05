Ezo Sunal tekne kazası geçirdi! Ezo Suna kimdir, evli mi?

'Ezo Sunal kimdir? Ezo Sunal evli mi?' sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.Büyükada’dan deniz taksisiyle döndükleri bir teknenin kendilerine hızla çarpmasıyla kaza geçirdiklerini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Sunal, kendilerine çarpan tekne sürücüsünün iddialara göre alkollü olduğunu ve kazayı şans eseri yara almadan atlattıklarını belirtti. İşte merak ettiğiniz detaylar

EZO SUNAL NASIL KAZA GEÇİRDİ?

Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal, beraberindeki 3 kişi ile beraber Büyükada’dan Dragos iskelesine doğru deniz taksisiyle ilerledikleri sırada, hızla ilerleyen bir teknenin kendilerine çarpmasıyla kaza geçirdi. Ezo Sunal, geçirdiği kazayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yaptığı paylaşımda, "Dragos iskelesine doğru giderken tam yolun yarısında benim oturduğum taraftan bizimkinden daha büyük bir tekne bize korkunç bir süratle çarptı. Bir anda camlar tuz buz oldu, yüzümüze gözümüze saçımıza her yerimize camlar sıçradı” diyen Sunal, şans eseri teknenin devrilmediğini ve kazayı yara almadan atlattıklarını belirtti.

Ayrıca kazaya sebep olan tekne sürücüsünün alkollü olduğu ve tekne ışıklarının yanmıyor olduğu iddia edildiğini söyleyen Sunal, “Ancak sonradan öğrendim ki bize çarpan teknenin ışıkları yanık değilmiş ve kaptan alkollüymüş. Bana böyle bilgi verildi ancak karşı tarafı hiç tanımıyorum ve gerçekten neler oldu bilmiyorum. Kimsenin günahını almak istemem. Umarım hiç kimseye zarar gelmemiştir” dedi.

EZO SUNAL EVLİ Mİ? EZO SUNA KİMDİR?

Ezo Sunal, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybeden oyuncu Kemel Sunal'ın kızı, Ali Sunal'ın kızkardeşidir. Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Orff-Schulwerk Eğitimi tamamladıktan sonra 2007 yılında babasının izinden giderek Tutsak dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bir dönem editörlük deneyimi de yaşayan Ezo Sunal, Okan Universitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler verdi. Güldüy Güldüy Show çocuk programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında müzisyen Ömer Öztüyen ile sessiz sedasız evlendi.