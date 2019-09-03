Eziyet festivali

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği Göl Festivali kapsamında, Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da düzenlenecek Derya Uluğ konseri günler öncesinden duyuruldu. Yüzlerce İstanbullu Canavar, Okyanus, Ne Münasebet gibi şarkılarla şöhreti yakalayan Derya Uluğ’u dinleyebilmek için konser alanına akın etti. Fakat tam bir skandal yaşandı. Vatandaşların konseri dinleyecekleri alanın küçük olması itiş kakışa neden oldu, güvenlik önlemlerinin yetersiz olması da sorun yaşanmasına neden olurken, vatandaşı çileden çıkaran olay; Derya Uluğ’un sahneye bir buçuk saat geç çıkması oldu. 21.00’de başlaması gereken konsere Derya Uluğ saat 22.30’da sahneye çıkarken yuhalanarak protesto edildi. Eli ayağına dolanan genç popçu, “Gerekirse saat 01.00’e kadar şarkı söyleyeceğim” diyerek konuklarını sakinleştirmeye çalıştı. ‘Böyle organizasyon mu olur? Rezaletin içinde kaldık’ diyen yüzlerce kişi, konser alanını terk etti.