09 Ocak 2020 Perşembe 14:03:23 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 14:05:25
Ezhel’in askerde türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı
Ünlü rapçi Ezhel'in askerde saz çalıp türkü söylediği görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Asıl ismi Ömer Sercan İpekçioğlu olan ve geçtiğimiz günlerde askerliğini bitiren Ezhel, görüntülerde Neşet Ertaş’in 'Giye Giye Eskitmişsin Alları' adlı şarkısını seslendirerek saz çaldı. Ezhel’in askerlik türküsünün videosu binlerce kişi tarafından izlendi.
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