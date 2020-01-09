Ezhel’in askerde türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı

Asıl ismi Ömer Sercan İpekçioğlu olan ve geçtiğimiz günlerde askerliğini bitiren Ezhel, görüntülerde Neşet Ertaş’in 'Giye Giye Eskitmişsin Alları' adlı şarkısını seslendirerek saz çaldı. Ezhel’in askerlik türküsünün videosu binlerce kişi tarafından izlendi.