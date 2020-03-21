Ezgi Mola'dan karantina günlerinde anlamlı hareket!

Dünya çapınca hızla yayılan ve on binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'ye geldi. Virüse karşı tedbir alanlar ise evden çıkmamaya başladı. Bu durumda milyonlarca kişinin etkileneceğini düşünen Ezgi Mola ise iyilik hareketi başlattı.

İKİ KİRACISINDAN KİRA ALMAYACAK

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir video paylaşan başarılı oyuncu, "Geçtiğimiz günlerde keşke elimizden bir şey gelse de iyilik hareketi başlatsak demiştim... Kendimce şöyle bir şey düşündüm, iki tane kiracım var, ikisine de 'Nisan ayında kira istemiyorum' diyerek mesaj yolladım. Belki imkanı olan insanlar kiracılarını bu şekilde rahatlatabilir. Yardımcı olmamız gerekiyor dediğim insanlar küçük esnaflar zaten büyük iş adamları değil. Sizden de böyle adımlar bekliyorum" dedi.