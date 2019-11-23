23 Kasım 2019 Cumartesi 18:15:26 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 18:17:10
Ezgi Mola: Sessiz sedasız evlendik
Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Evlilik sorusu sorulan çiftten Ezgi Mola bakın gazetecilere nasıl yanıt verdi?
Ezgi Mola uzun süren yalnızlığına Aralık 2018’de Mustafa Aksakallı ile nokta koymuştu. 36 yaşındaki oyuncu önceki akşam sevgilisi ile Bebek’teydi.
Oyuncu, “Evlilik planınız var mı?” sorusuna “Aaa! Biz üç ay önce sessiz sedasız evlendik bile” yanıtını verdi.
'Yakında Ezgi’in bir sürprizi var'
Sonra gülerek ekledi: “Şaka şaka!” Mustafa Aksakallı da “Yakında Ezgi’in bir sürprizi var” diye konuştu.
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