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03 Ekim 2019 Perşembe 15:24:41 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 15:26:01

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor mu? Mustafa Aksakallı kimdir?

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor mu? Mustafa Aksakallı kimdir? magazin gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. 36 yaşındaki Ezgi Mola, yaklaşık 1 yıldır işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşıyordu. Son olarak TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' adlı magazin programının haberine göre; Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı çifti, 2020’de nikah masasına oturmaya karar verdi. Ezgi Mola hayranları Mustafa Aksakallı hakkında araştırma yapmaya başladı. Mustafa Aksakallı hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Oyuncu Ezgi Mola'nın, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlilik kararı aldığı iddia edildi. Haberi gören hayranları "Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor mu? Mustafa Aksakallı kimdir?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. 36 yaşındaki Ezgi Mola, yaklaşık 1 yıldır işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşıyordu. Son olarak TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' adlı magazin programının haberine göre; Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı çifti, 2020’de nikah masasına oturmaya karar verdiğü öğrenildi. Peki, Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Ezgi Mola'yla aşk yaşayan Mustafa Sakallı, Tren Port Alaca işletmesinin sahibi. Mekanın işletmecisi olan Mustafa Sakallı, Enis Arıkan, Berkay, Gizem Karaca ve Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı. Özellikle Tren Port Alaca işletmesi Kerimcan Durmaz'ın sıklıkla çıktığı işletme olarak dikkat çekiyor.

50 bini aşkın takipçisi bulunan Mustafa Aksakallı, Kuşadası'nda eğlence merkezi bulunuyor. İzmir'li olan Aksakallı 1.80 boyundadır.

EZGİ MOLA KİMDİR?

29 Mart 1983, İstanbul doğumlu olan Ezgi Mola 2000 yılında Akademi İstanbul'da eğitimine başladı. Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı.

2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı.

FİLMLERİ
Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun

Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül

Soğuk (2013) - Boncuk

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)

Celal ile Ceren (2013) - Ceren

Pazarları Hiç Sevmem (2012)

Dedemin İnsanları (2011) - Fatma

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide

Veda (2010) - Latife Hanım

Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu

Organize İşler (2005) - Berrak

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