06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:54:45 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:58:05
Ezgi Mola Alaçatı'da işletmeci oluyor
Ezgi Mola, hayalini gerçekleştirdi. Güzel oyuncu, bir süredir hayata geçirmek istediği mekanını Alaçatı’da açtı.
Ağaçların altında romantik bir konseptle ziyaretçilerini ağırlayacak olan Mola, yaşadığı heyecanı da sosyal medyadan paylaştı. Çok sayıda ünlü arkadaşının da desteğini alan Mola'nın bu hareketi 'Erkek arkadaşına rakip oluyor' şeklinde yorumlar yapılmasına da neden oldu. Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı, uzun süredir Çeşme'de mekan işletmeciliği yapıyor.
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