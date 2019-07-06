Ezgi Mola Alaçatı'da işletmeci oluyor

Ağaçların altında romantik bir konseptle ziyaretçilerini ağırlayacak olan Mola, yaşadığı heyecanı da sosyal medyadan paylaştı. Çok sayıda ünlü arkadaşının da desteğini alan Mola'nın bu hareketi 'Erkek arkadaşına rakip oluyor' şeklinde yorumlar yapılmasına da neden oldu. Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı, uzun süredir Çeşme'de mekan işletmeciliği yapıyor.