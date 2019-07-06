06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 02:53:35
Eylülde evlenecek
Ebru Şallı önceki akşam oğlu Beren'le birlikte Etiler’deki bir pizzacıdaydı.
Çıkışta basın mensuplarına, oğlunun rahatsız olduğunu söyleyerek çekim yapmamalarını isteyen Ebru Şallı, sonrasında objektiflere poz verdi. Uğur Akkuş'la eylülde aile arasında gerçekleşecek bir törenle evleneceğini söyleyen Şallı, yeni aldığı 700 bin TL değerindeki Jaguar F-Pace marka arabasına binerek evinin yolunu tuttu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Beyrut'ta Burak Özçivit izdihamı yaşandı (Burak Özçivit kimdir)
- Demet Şener Cenk Küpeli evliliği İbrahim Kutluay’ı alarma geçirdi
- Ünlü işadamı Dikran Masis saat koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek istedi!
- Hayko Cepkin '5 bin 200 arama' davasını kazandı
- Ebru Gündeş’in makyajsız hali çok merak ediyordu! İşte sıfır makyaj Ebru Güneş!