Eylülde evlenecek

Çıkışta basın mensuplarına, oğlunun rahatsız olduğunu söyleyerek çekim yapmamalarını isteyen Ebru Şallı, sonrasında objektiflere poz verdi. Uğur Akkuş'la eylülde aile arasında gerçekleşecek bir törenle evleneceğini söyleyen Şallı, yeni aldığı 700 bin TL değerindeki Jaguar F-Pace marka arabasına binerek evinin yolunu tuttu.