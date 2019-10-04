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04 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 12:48:07

Evsiz sopranoya albüm teklifi

ABD’deki Los Angeles metrosunda söylediği şarkıyla internette izlenme rekorları kıran evsiz soprano Emily Zamourka’ya albüm teklifi yapıldı. 52 yaşındaki kadına yardım için bağış kampanyaları da başlatıldı.   

HASTALANINCA SOKAKLARA DÜŞTÜ  

Emily Zamourka’ya, 20 yıl önce Rusya'dan ABD’ye taşındı. Keman ve piyano dersleri vererek geçimini sağlayan müzisyen, sağlık durumu nedeniyle çalışamaz hale geldi. Maddi durumu gittikçe kötüleşen kadın, sokaklarda yaşamak zorunda kaldı. Genelde 24 saat açık olduğu için metro istasyonlarında kalan Zamourka’nın talihi, söylediği bir şarkı sayesinde döndü. 

Videosunun bu kadar beğenilmesine çok şaşırdığını söyleyen Emily Zamourka, “İnsanların benim için üzüldüklerini hissediyorum ancak kimseye yük olmak istemiyorum” dedi. 

SESİNE HAYRAN KALDI  

Los Angeles metrosunda bir arya söyleyen müzisyenin videosu, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yapımcı Joel Diamond Emily’nin sesine hayran kaldı. 52 yaşındaki Emily'deki ışığı fark eden Diamond, metro sopranosuna klasik ve elektronik dans müziği karışımı bir albüm teklif etti. Albüm kaydı haberinin yanı sıra Zamourka için internette başlatılan yardım kampanyasından 92 bin dolar toplandı.

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