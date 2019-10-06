06 Ekim 2019 Pazar 12:47:30 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 12:51:00
"Evlilik setimi çok sevdim" Hailey Baldwin’in yüzüğünün fiyatı servet değerinde!
Geçen günlerde görkemli bir düğün töreni düzenleyen Justin ve Hailey Bieber çifti hala gündemde. Şimdiki konu ise Hailey Baldwin’in servet değerindeki yüzüğü...
Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti, Güney Carolina'da düğün töreni düzenledi. 22 yaşındaki ABD'li modelin yüzüğünün servet değerinde olduğu ortaya çıktı.
Hailey Baldwin’in nişan yüzüğü 18 karat ve 500 bin dolar değerinde.
"EVLİLİK SETİMİ ÇOK SEVDİM"
Sosyal medyada yüzüğünü paylaşan Hailey, “Evilik setimi çok sevdim” notunu düştü.
Ünlü çift, geçen yıl New York’ta gizlice evlenmişti.
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