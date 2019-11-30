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30 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 00:48:21

Evliliği bitiren hayranlık

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın evliliğinin, ünlü şarkıcının Aslı Enver'e olan hayranlığı nedeniyle bittiği iddia edildi.

Feyza Aktan'ın nikahında, Aslı Enver'in dizide giydiği siyah uzun elbiseyi giymesi dikkat çekmişti.

15 ay evli kalan ve bir bebekleri olan Özcan Deniz'le Feyza Aktan geçtiğimiz Haziran ayında tek celsede boşandı. Ancak çift, boşanmadan kısa bir süre sonra Bodrum'da el ele görüntülenerek kafaları karıştırmıştı. Bir küs bir barışık çiftin boşanma nedeni ise aylar sonra ortaya çıktı. İddiaya göre, evliliği Deniz'in Aslı Enver hayranlığı bitirdi. Özcan Deniz'in sürekli 'Aslı perçem kestirdi', 'Aslı bu elbiseyi giydi' gibi sözlerine maruz kalan Feyza Aktan'ın saç şeklinden kıyafetlerine kadar tüm tarzını değiştirdi. Bunların yanı sıra Murat Boz ile ayrılan Aslı Enver'e ilk mesaj atan kişi de Özcan Deniz'di. Özcan Deniz'in İstanbullu Gelin dizisinde başrolü paylaştığı Enver'e “Her zaman yanındayım” diyerek mesaj attığı ortaya çıktı. Aslı Enver ise ünlü şarkıcının bu ilgisine hiç karşılık vermedi.

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