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18 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 08:22:08

"Evlensem de söylemem"

Özel hayatını göz önünde yaşamak istemediğini söyleyen Hadise "Hiçbir zaman karşınıza gelinlikle çıkmayacağım. Evlensem bile bunu kimseye söylemem, bu benim altın kuralım" dedi.

Hadise önceki akşam konser verdiği Kıbrıs’ta, taşlı ve ayna işlemeli sahne kıyafetiyle gazetecilerin sorularını yanıtladı. Jüri koltuğunda oturduğu TV programından sonra albüm çıkaracağını da açıklayan Hadise albümden önce single yapacağını duyurdu. Yıldız Tilbe’den aldığı parçadan birini sevenlerine sunmak istediğini söyleyen şarkıcı, “Şarkı çok güzel. Hemen klip çekmek istiyorum” diyerek heyecanlandığını ifade etti. 

HAYALİ MÜZİKALDE OYNAMAK 

Muhabirlerin soruları üzerine, müzikalde oynamak istediğini anlatan Hadise “Müzik ve dans çok sevdiğim için. Kostüm giymeyi de çok seviyorum. Her sanatçı müzikalde oynamak ister” dedi. Sözlerine devam eden şarkıcı, “ Benim için müthiş bir platform olur. Saçlar, makyajlar, şıkır, şıkır kıyafetler. Müzikler Allah’ım çok heyecan verici benim için cennet olur” dedi.    

EVLENSEM BİLE KİMSEYE SÖYLEMEM 

Aşk hayatı hakkında da konuşan şarkıcı, Biri olsa size söylemem. Bu benim özel hayatım. Bir gün evlendiğimde bile karşınıza çıkıp ben evlendim demem. Benim böyle bir altın kuralım var.  Gelinlikle karşınıza çıkıp ‘Hoş geldiniz arkadaşlar’ dememi beklemeyin. Özel hayatımı özel yaşamayı seviyorum” açıklamalasıyla şaşırttı.

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