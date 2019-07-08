Evlenmiyorum çünkü...

Kendisini dinlemeye gelenlere sevilen şarkılarını söyleyip, dans şovuyla da beğeni toplayan Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl’ın yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını seslendirdiği sırada ‘’Karşımıza geri zekalılar çıkmasa evleneceğiz’’ sözleriyle konsere damga vurdu. Hadise’nin bu sözleri 'Sinan Akçıla’a taş mı attı' söylentilerine neden oldu.