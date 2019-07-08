08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 02:38:30
Evlenmiyorum çünkü...
Şarkıcı Hadise, önceki akşam Ereğli’de sahne aldı.
Kendisini dinlemeye gelenlere sevilen şarkılarını söyleyip, dans şovuyla da beğeni toplayan Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl’ın yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını seslendirdiği sırada ‘’Karşımıza geri zekalılar çıkmasa evleneceğiz’’ sözleriyle konsere damga vurdu. Hadise’nin bu sözleri 'Sinan Akçıla’a taş mı attı' söylentilerine neden oldu.
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