Evlenmek istiyor

Bahçeköy’de yapılan düğüne herkesten önce gelen oyuncu, “Arkadaşlar çocukluk arkadaşım evlendi çok mutluyum” sözleriyle duygularının dile getirdi. Kıyılan nikahın ardından gelinin çiçeğini atmasının dört gözle bekleyen Özdemir, çiçeği kapmaya çalışması da ‘Evlenmeyi istiyor’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.