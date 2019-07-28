28 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 01:05:15
Evlenmek istiyor
Rol arkadaşı Can Yaman’la yılan hikayesine dönen birlikteliğini geçtiğimiz hafta sonlandıran Demet Özdemir, arkadaşının düğününde doyasıya eğlendi.
Bahçeköy’de yapılan düğüne herkesten önce gelen oyuncu, “Arkadaşlar çocukluk arkadaşım evlendi çok mutluyum” sözleriyle duygularının dile getirdi. Kıyılan nikahın ardından gelinin çiçeğini atmasının dört gözle bekleyen Özdemir, çiçeği kapmaya çalışması da ‘Evlenmeyi istiyor’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.
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