Evlenemezse evlat edinecek

Memleketi Sinop'un Boyabat ilçesi için düzenlenen yardım konserinde hayranlarıyla buluşan ünlü popçu, “Boyabat insanı direkt benimdir. Dilinin kemiği olmayan ama iyi insanlardır. Güzel bir amaç için, memleketim için buradayız” dedi. Uzun süredir hayatında kimse olmayan ünlü isim, “Anne olmayı çok istiyorum. Hem de çok. Tarih koymadım. Tarih koysam da nasıl olacak ki. Hayatımda kimse yok. 32 yaşındayım, 40 yaşıma kadar evlenemezsem evlat edinmeyi düşünüyorum. Hatta, evlat edinmenin şartlarını araştırıyorum” diye konuştu.