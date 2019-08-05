05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 03:42:47
'Evlat kelimesinin anlamı sensin'
Türkücü Alişan’la 2018 yılında dünyaevine giren, kısa süre sonra oğlu Burak’ı kucağına alan Buse Varol, önceki gün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
“Hayattaki en büyük şükür sebebimsin Burak, İnsan nasıl bu kadar karşılıksız ve tutkuyla sevebilir diyorum ve her gün daha da çok seviyorum. Senin bir tebessümün kalbimin taaa içine dokunuyor, oralarda bir yerlerde en derine taşıyor seni. Ve her defasında anlıyorum ki ‘Evlat’ kelimesinin arkasında kocaman bir anlam varmış” yazan Varol, kısa sürede binlerce yorum aldı.
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