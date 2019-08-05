'Evlat kelimesinin anlamı sensin'

“Hayattaki en büyük şükür sebebimsin Burak, İnsan nasıl bu kadar karşılıksız ve tutkuyla sevebilir diyorum ve her gün daha da çok seviyorum. Senin bir tebessümün kalbimin taaa içine dokunuyor, oralarda bir yerlerde en derine taşıyor seni. Ve her defasında anlıyorum ki ‘Evlat’ kelimesinin arkasında kocaman bir anlam varmış” yazan Varol, kısa sürede binlerce yorum aldı.