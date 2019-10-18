18 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 00:45:09
Evinin kirası 28 bin lira
Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra arabasını değiştiren Serenay Sarıkaya, yeni aldığı 750 bin TL değerindeki lüks aracıyla Kuruçeşme'de görüntülendi.
Kerem Bürsin’le ayrılığının ardından Zincirlikuyu’daki rezidans dairesine taşındığı iddia edilen Serenay Sarıkaya’nın Bebek sırtlarındaki lüks bir siteye taşındığı ortaya çıktı. Boğaz manzaralı havuzlu güvenlikli site için güzel oyuncunun ödediği ücret dudak uçuklattı. Rahatı için kesenin ağzını açan Sarıkaya’nın evinin aylık kirasının 28 bin TL olduğu öğrenildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT