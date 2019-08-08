08 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 02:11:40
Ev sorunları yok
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç ve Gupse Özay, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Bebek’te akşam yemeği yedi.
Eltilerin Savaşı adlı film seti devam ettiği için erkenden evlerine gittiklerini söyleyen Özay, çekimlerin güzel gittiğini söyledi. Daha önce haklarında çıkan “Hayranları yüzünden altı kez ev değiştirmek zorunda kaldılar’’ şeklindeki haberleri de yalanlayan ikili “Öyle bir şey yok o haberler doğru değil” şeklinde konuştu.
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