Ev sorunları yok

Eltilerin Savaşı adlı film seti devam ettiği için erkenden evlerine gittiklerini söyleyen Özay, çekimlerin güzel gittiğini söyledi. Daha önce haklarında çıkan “Hayranları yüzünden altı kez ev değiştirmek zorunda kaldılar’’ şeklindeki haberleri de yalanlayan ikili “Öyle bir şey yok o haberler doğru değil” şeklinde konuştu.