11 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 02:32:34
Etnik'Can'
Ünlü şarkıcı Sibel Can, Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde, sevenleriyle buluştu.
Kerki Solfej’in düzenlediği organizasyonda tatilcilerin karşısına etnik dokularda hazırlanan ‘Ege’ havasına uygun konseptli elbisesiyle çıkan Can, büyük beğeni topladı. Genellikle siyah kıyafetleri tercih eden usta şarkıcı, renkli elbiselerin de kendisine yakıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.
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