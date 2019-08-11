Etnik'Can'

Kerki Solfej’in düzenlediği organizasyonda tatilcilerin karşısına etnik dokularda hazırlanan ‘Ege’ havasına uygun konseptli elbisesiyle çıkan Can, büyük beğeni topladı. Genellikle siyah kıyafetleri tercih eden usta şarkıcı, renkli elbiselerin de kendisine yakıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.