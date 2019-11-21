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21 Kasım 2019 Perşembe 20:41:27 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 20:58:49

Esra Erol'dan duygu yüklü sözler: O iyi mi? Yaşıyor mu?

Esra Erol dördüncü yaşına giren oğlu Ömer’in doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Duygusal bir yazı kaleme alan Esra Erol, hamilelik sürecinde ve sonrasında yaşadığı stresli günleri sevenlerine anlattı;

"Ömer’i gördüğümde böyle şaşkınlıkla bakmıştım. Bu bakışımın altında aslında başka sebepler vardı. 4 yaşına girdi benim bebeğim büyüyor, hamilelik sürecim çok stresli geçti. Öncesinde yaşadığımı kayıp bende ağır bir travma bıraktı. Onu gördüğüm ana kadar içimde hep kötü bir şey olacak hissini yaşadım. İçimde fırtınalar kopuyor, her hafta doktora gidip kontrole gidiyordum.

"KENDİMİ GECE VAKİTLERİ HASTENELERE ATIYORDUM"

Gecenin bir vakti karnımda hareket etmeyince kendimi gece vakitleri hastanelere atıyordum. Ameliyathane de ilk sorduğum soru ‘iyi mi, hayatta mı, bir sorun yok değil mi? Bana doğruyu söyleyin’ gibi cümleler olmuştu.

"NET KARARLI NE İSTEDİĞİNİ BİLEN MİNİK ADAMIM"

Bugüne çok şükür ama insan evlat sahibi olunca bu kaygılardan kurtulması pek mümkün olmuyor... Benim ciddi ama duygusal, karakterli, net kararlı ne istediğini bilen minik adamım. İyi ki doğdun. Yıllar sonra bu mesajları okuyacaksın. ‘Anniş benim için neler yazmış’ diye. Hep yaptığım gibi seni iyi kalbinden öperim ve hayat boyu öncelikle hep iyi kalpli olmanı dilerim."

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