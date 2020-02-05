Esra Erol Özbir ve oğlu İdris Ali tatile kayakla veda etti

Kaya Palazzo Otel’de konaklayan ünlü sunucu, gün boyu oğluyla birlikte kayak yaparak güzel havanın tadını çıkarttı. Güzel sunucu, “Tatil yapmaya fazla vakit bulamıyorum. Böyle bir fırsat bulduğumda ise zamanımı çocuklarımla geçirmeyi tercih ediyorum” diye konuştu.