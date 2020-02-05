05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 18:42:39
Esra Erol Özbir ve oğlu İdris Ali tatile kayakla veda etti
Esra Erol Özbir, sömestr tatilinin son günlerini oğlu İdris Ali ile birlikte Bolu Kartalkaya’da geçirdi.
Kaya Palazzo Otel’de konaklayan ünlü sunucu, gün boyu oğluyla birlikte kayak yaparak güzel havanın tadını çıkarttı. Güzel sunucu, “Tatil yapmaya fazla vakit bulamıyorum. Böyle bir fırsat bulduğumda ise zamanımı çocuklarımla geçirmeyi tercih ediyorum” diye konuştu.
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