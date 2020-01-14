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14 Ocak 2020 Salı 15:52:04 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 15:55:34

Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında? Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç nereli?

Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında? Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ramo dizisi bu akşam yayın hayatına başlıyor. Ramo dizide mahallenin cesur lideri oluyor. Ramo’nun en büyük savaşı Sibel’e olan aşkı oluyor. Dizide Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında? Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç nereli? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor..

Yeni dizi Ramo Show Tv'de bu akşam saat 20:00'de izleyici karşısına çıkıyor. Ramo dizide mahallenin cesur lideri oluyor. Ramo’nun en büyük savaşı Sibel’e olan aşkı oluyor. Dizide Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında? Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç nereli? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da doğmuştur.

1.77 cm boyunda olan Esra Bilgiç Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim aldı.

Esra Bilgiç' in ilk televizyon deneyimi "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın eşi rolünde Halime Hatun karakterini canlandırdı. Dizi için at binme dersleri aldı.

8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Diriliş: Ertuğrul Gazi (Halime Hatun)(Dizi)


RAMO DİZİSİ SİBEL KİMDİR?

Yeraltı dünyasının patronu Cengiz'in (Kerem Atabeyoğlu) kızı. Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur ve güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel'in hayatını kökten değiştirir.

Kim dost, kim düşman ayırt edeme. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır: Aşk mı, nefret mi?

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