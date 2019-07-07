07 Temmuz 2019 Pazar 13:18:55 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:24:14
Eski manken Gümüşdoğrayan'dan gazetecilere annelik pozu
2014 yılında iş adamı Sarp İbrahimoğlu ile evlenen eski manken Nur Gümüşdoğrayan, geçtiğimiz Nişantaşı’nda görüntülendi. Gazetecilere poz veren eski manken, arkadaşlarıyla ayaküstü sohbetin ardından yoluna devam etti
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; 2014 yılında iş adamı Sarp İbrahimoğlu ile nikah masasına oturan eski manken Nur Gümüşdoğrayan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
Evlilik sonrası podyumlara ara veren Gümüşdoğrayan, 2,5 yaşındaki kızı Leyla ile Nişantaşı sokaklarında tur attı.
Gazetecilere poz veren eski manken, arkadaşlarıyla ayaküstü sohbetin ardından yoluna devam etti.
Kaynak: Habertürk
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