Eski eşten dava

Gelen tepkilere rağmen geri adım atmayan Akkaya'ya eski eşinden darbe geldi. Instagram paylaşımları üzerinden Önbilgin'in Akkaya'ya dava açtığı öğrenildi. Dava kağıdını gören Deniz Akkaya ise, sosyal medya hesabından eski eşine ateş püskürdü. Eski manken paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Pişmanlığın var mı şu hayatta; baba seçimi konusundaki tavrımı sadece duygular ile hareket etmiş olmamı söyleyebilirim.”