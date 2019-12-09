Eski eşlerin Mia kavgası

Önceki akşam 2,5 yıldır yaşadığı Brezilya’dan İstanbul’a dönen Sedat Doğan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Doğan’ın, daha önce Işın Karaca’nın eski eşi Tuğrul Odabaşı’yı tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi. Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken görüntülenen Tuğrul Odabaşı, basın mensuplarının, Doğan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili yönelttiği sorulara, kendisinin herhangi bir şikayette bulunmadığını belirterek “ Konunun benimle hiçbir alakası yok” dedi.

'ONUN BABASI BENİM'

Odabaşı “Kim şikayet ettiyse araştırsınlar bulsunlar. Benim kimseyle hiçbir derdim, hiçbir kavgam yok” diyerek tepki gösterdi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Doğan ise Işın Karaca’yla evliliğinden olan kızı Mia’ya yeniden soyadını vermek ve babalık haklarını geri alabilmek için dava açacağını söyledi. “Kimse çocuğumu benden kaçıramaz” diyen Doğan, “Hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Soyadını değiştirseler de Mia’nın babası olduğum gerçeğini değiştiremezler”şeklinde konuştu. Doğan, Karaca’nın eski eşi Tuğrul Odabaşı’nın, kızı Mia'yla sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara tepki gösterdi.

Tuğrul Odabaşı: Evlat sevgisi emek ister. Seni seviyorum kızım.

Sedat Doğan: Efendi ol. Kızımla fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp şov yapma.

'BENİ İLGİLENDİRMEZ'

Yaşananlarla ilgili daha önce açıklama yapan Işın Karaca, bundan böyle konuya dahil olmayacağın belirterek “Bu artık benim savaşım değil. Herkesin kendi savaşı. Mia 8 yaşında şimdi mi aklına geldi babalık “ açıklamasında bulunmuştu. Karaca, Sedat Doğan hakkında kızıyla kendi huzurunu bozduğu gerekçesiyle 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.