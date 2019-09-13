13 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 03:27:15
Eski eşle köşe kapmaca
Oyuncu Bade İşçil, olaylı şekilde boşandığı eski eşi Malkoç Sualp’le pişti oldu.
Önceki gün 14. Contemporary Iİstanbul ön izlemesine katılan güzel oyuncu, bir anda karşısında eski eşi ve oğlu Azur’u görünce yönünü değiştirdi. Alanı tek başına gezen İşçil, Sualp’i görmemek için farklı alanlarda gezdi. Çocuğu ile poz veren Sualp, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Bade İşçil muhabirlerden de kaçtı.
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