Eski eşle köşe kapmaca

Önceki gün 14. Contemporary Iİstanbul ön izlemesine katılan güzel oyuncu, bir anda karşısında eski eşi ve oğlu Azur’u görünce yönünü değiştirdi. Alanı tek başına gezen İşçil, Sualp’i görmemek için farklı alanlarda gezdi. Çocuğu ile poz veren Sualp, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Bade İşçil muhabirlerden de kaçtı.