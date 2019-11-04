Eski eşe sahneden gönderme

Şarkı aralarında seyircisiyle sohbet de eden Ortaç, elinden telefonu düşürmeyen kadınlara sitem ederek “İnstagram olmasa kadınlar ne yapardı acaba. Kadınlar süslenecek, güzel güzel giyinecekler ve elaleme gösteremeyecekler. Kocana göster abi, Instagram'da ne yapıyorsun. Benimki de öyleydi. Allah'tan boşandık artık dert etmiyorum” diyerek eski eşi Chloe Loughnan’a göndermede bulundu.