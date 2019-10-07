Eski eşe övgüler

Sahne öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Ortaç, kendi yaşadıkları, az sayıda beste yaptığını, daha çok başka insanları izleyerek şarkı yazdığını anlattı. Ortaç, geçtiğimiz yaz ayrıldığı eşi Chloe Louhnan’dan da bahsetti. Eski eşi için boşandıktan sonra reklam fiyatları düştü haberlerini yorumlayan Serdar Ortaç “Neden boşanınca fiyatı düşsün, aksine daha çok artması lazım, Chloe güzel bir kadın, her yerde iş alır. Sonuna kadar destekliyorum. dedi.