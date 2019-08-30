30 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:03:21
Eşine araba beğendiremiyor
Geçen sene eşi Özlem Ada Şahin’e lüks bir cip alan Berkay, Nişantaşı’nda aracıyla ilk kez görüntülendiğinde Test sürüşündeyim, Özlem beğenirse ruhsatı alacağız’ demişti.
Önceki gün yine Nişantaşı’nda farklı bir ciple görüntülenen ünlü popçu, “İki gün önce aldım bu cipi ama daha ödeme yapılmadı. Özlem hanım “okey” derse alacağız. Büyük ihtimal Özlem hanıma aldığım cipin yerine bu gelecek. Çünkü bu daha güvenli ve daha geniş. Artık 2 çocuk var. Lamborghini duruyor, ona ben biniyorum” dedi.
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