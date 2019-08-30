Eşine araba beğendiremiyor

Önceki gün yine Nişantaşı’nda farklı bir ciple görüntülenen ünlü popçu, “İki gün önce aldım bu cipi ama daha ödeme yapılmadı. Özlem hanım “okey” derse alacağız. Büyük ihtimal Özlem hanıma aldığım cipin yerine bu gelecek. Çünkü bu daha güvenli ve daha geniş. Artık 2 çocuk var. Lamborghini duruyor, ona ben biniyorum” dedi.