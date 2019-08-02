02 Ağustos 2019 Cuma 12:41:52 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:44:47
Esat Yontunç baba oldu, Acun Ilıcalı paylaştı
Esat Yontunç ve eşi Hande Gülşen oğulları Esathan'a kavuştu. Acun Ilıcalı, kankası ve yardımcısı Yontunç'un mutlu anlarını Instagram'dan paylaştı.
Esat Yontunç’u yakın dostu Acun Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Gözümüz aydın, Esathan sağlıkla dünyaya geldi. Hande'ye annelik, sana babalık çok yakışacak. Babalar kulübüne hoş geldin. Takıldığın zaman danışabilirsin buradayım” diyerek çifti tebrik etti.
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