Esat Yontunç baba oldu, Acun Ilıcalı paylaştı

Esat Yontunç’u yakın dostu Acun Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Gözümüz aydın, Esathan sağlıkla dünyaya geldi. Hande'ye annelik, sana babalık çok yakışacak. Babalar kulübüne hoş geldin. Takıldığın zaman danışabilirsin buradayım” diyerek çifti tebrik etti.