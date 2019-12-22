Ertuğrul Gazi geri dönebilir

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindeki Kuruluş Osman dizisinde heyecan devam ederken, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın oyuncu kadrosuna dahil olabileceği iddia ediliyordu.

YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Önceki akşam bir davette karşımıza çıkan yakışıklı oyuncu ilk kez konuştu. Kuruluş Osman'da, 'Ertuğrul' karakterinin ölmediği ve diziye yeniden dahil olacağı iddiaları hatırlatılınca ünlü oyuncu, “Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Tekrar birlikte çalışabiliriz ama şimdilik gelen bir teklif yok” dedi. Burak Özçivit'le aralarının gergin olduğu iddia edilen Düzyatan, “Burak bey ve ekibi çok başarılı Burak da çok güzel oynuyor” diye konuştu.

DOSTLUK MESAJI

Daha önce aynı sandıkta oy kullanmalarına rağmen birbirlerini görmezden gelen iki ünlü isimden Özçivit, kıskançlık krizi iddiaları hakkında, “Engin kardeşim çok güzel ve başarılı bir iş yapmaktadır. Engin’i nerede görsem selam da veririm konuşurum da. Bizim aramızda böyle şeyler olmaz” şeklinde açıklama yapmıştı.