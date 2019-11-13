Ertan Saban sarışın bir bayanla fena yakalandı! Saat 05:30 yer Cihangir
Kendisi gibi oyuncu arkadaşı Mahir İpek ve bir bayan Cihangir’de akşamı sabah ettiler. Akşam saatlerinde başlayan koyu muhabbet sabahın ilk ışıklarına dek devam etti. Sarışın bir bayan arkadaşı ile önce Smyrna isimli mekanda sarmaş dolaş görüntülendi.
Tolga ASLAN
Saatler süren samimi ve koyu sohbet sabahın ilk ışıklarında başka bir mekanda devam etti. Mekan çıkışında flaşların patlaması ile panik yaşayan Saban, sarıldığı sarışın bayan arkadaşı ve Mahir İpek, neye uğradığını şaşırdı. Görüntülenen bayan arkadaşı yüzünü gizledi. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorluk çeken Ertan Saban, kendisini görüntüleyen muhabirlere sert bir dille cevap verdi. ‘’Saçma sapan hareketler yapmayın. Nasıl sorular bunlar. Bakın arkadaşlar ben evli bir insanım ve benim çocuğum var öyle bir şey olabilirmi Allah aşkına’’ şeklinde açıklama yaptıktan sonra, samimi görüntülendiği kadın ve arkadaşıMahir İpek’le aynı taksiye binerek İstanbul sokaklarında kayboldu.
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