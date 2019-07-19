19 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:23:37
Erkan'dan satılık
Erkan Petekkaya 2011 yılında özel yaptırdığı süper lüks vip aracını satılığa çıkardı.
Galeriye verdiği aracın içindeki tuvalet ve banyo detayı ise şaşırttı. 265 bin lira istediği aracının ilanında ise “Erkan Petekkaya’ya ait süper lüks motokaravan” açıklaması yer aldı.
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